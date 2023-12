Haushaltsberatungen 2024 Die Fraktion regt papierlose Verwaltung an

Am morgigen Donnerstag, 7. Dezember, trifft sich Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss zur letzten Sichtung eines Fachausschusses des Jahres. Diese beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Neusser Feldweg 4 in Osterath. Einen wichtigen Teil der Tagesordnung nehmen die Beratungen für den Haushalt 2024 ein, welcher in der Ratssitzung am 14. Dezember endgültig beschlossen werden soll.