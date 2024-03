Beratungsangebot in Meerbusch Wie sich die Wohnung dem Menschen anpasst

Das Lieblingscafé ist gleich um die Ecke, die Kassiererin des kleinen Tante-Emma-Ladens eine Straße weiter kennt man schon seit Jahren - wer lange in der gleichen Wohnung wohnt, kennt jedes Detail seiner Nachbarschaft in- und auswendig. Deswegen fällt es gerade älteren Menschen häufig schwer, etwas an ihrer gewohnten Umgebung zu ändern oder gar umzuziehen. Dabei ist das oft unumgänglich, denn im Alter verändert sich die Mobilität. Der Gang zum Wäschekeller, der früher kein Problem war, geht plötzlich nur noch mit Pausen. Das Badezimmer, das früher die perfekte Größe hatte, ist nun zu klein, weil der Rollator nicht hineinpasst.