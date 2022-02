Konzert in Meerbusch : Jazzkonzert in der Mauritiuskirche

„Three Wise Men“ sind drei Musiker aus den Niederlanden, Italien und Österreich. Das Trio gehört zu den erfolgreichsten des traditionellen Jazz. Foto: RP/Three Wise Men

Büderich Der Rotary Club Meerbusch hat für den 23. März ein Benefiz-Gastspiel des internationalen Jazz-Trios „Three Wise Men“ organisiert. Zahlreiche Sponsoren finanzieren das Event. Der gesamte Erlös geht in die lokale und globale Jugendarbeit.

Von Monika Götz

Die Ziele von Rotary International sind klar umrissen: humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Dieser Vision entsprechend hat sich auch der Rotary Club Meerbusch dem wohltätigen Engagement verschrieben. Zu den Projekten, die vom Rotary Club (RC) Meerbusch intensiv unterstützt werden, gehört seit 2014 der „Denkspielplatz“ in Büderich, der den Meerbuscher Rotariern „sehr am Herzen liegt“.

Die Pandemie aber hat dazu geführt, dass nicht nur lokale, sondern auch globale Aktionen Unterstützung erfahren. Vor allem vom Tourismus stark abhängige Länder wie Sambia leiden, da die selbsttragenden Bildungsstrukturen zusammenzubrechen drohen. Hilfe ist also dringend nötig. Um sie finanzieren zu können, lädt der RC am 23. März zu einem besonderen Benefiz-Jazz-Highlight in die Mauritiuskirche in Büderich ein. „Three Wise Men“ spielen auf, ein Trio von Musikern aus den Niederlanden, Italien und Österreich.

Info Ab sofort werden Eintrittskarten verkauft Was Benefiz-Jazzkonzert „Three Wise Men“. Wann 23. März, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Mauritiuskirche, Dorfstraße 1, Büderich. Eintrittskarten Tickets für 22 Euro Konzert „pur“ oder 27 Euro mit Empfang. Karten unter https://rotary.meerbusch.de (Restbestände ggf. an der Abendkasse). Es gelten die dann jeweils aktuellen Corona-Regeln (2G-Plus).

Die Musiker haben sich mit klassischem Jazz und Swing, ihrer Virtuosität, Charme und einer Prise Humor in die Herzen der Jazz- und Swing-Liebhaber gespielt und bilden eines der erfolgreichsten Trios des traditionellen Jazz. „Wir sind dankbar, dass wir dieses international besetzte Trio und die Mauritiuskirche für unser erstes Benefizkonzert gewinnen konnten“, freut sich Daniel Wilm, Präsident des Rotary Clubs Meerbusch. Er ergänzt: „Dank der großzügigen Unterstützung vieler Menschen oder an unserer Stadt interessierter Sponsoren aus der Wirtschaft können wir jeden Cent aus dem Ticketverkauf für die Jugendarbeit nutzen.“

Der Dank an zahlreiche Sponsoren in Meerbusch, Krefeld und Neuss, die das Gastspiel der Jazz-Musiker unterstützen, kommt auch von Christian Bommers, Bürgermeister und Schirmherr des Gemeinschaftsprojekts „Denkspielplatz“ der Stadt Meerbusch, RC Meerbusch und der AWO Mönchengladbach/Rhein-Kreis Neuss: „Ich freue mich sehr, dass Meerbuscher Unternehmen und der Rotary Club ein starkes Bündnis geschlossen haben, um auch in diesen besonderen Zeiten Jugendarbeit lokal und global zu unterstützen. Wir können hier mit ehrenamtlichem Engagement viel bewegen – auch das macht die Lebensqualität unserer Stadt aus.“

Auf der lokalen Ebene kann der „Denkspielplatz“ zur Förderung und Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in Büderich aktuell finanziellen Beistand sehr gut gebrauchen. Das Interesse am Kurs-Angebot ist ungebrochen hoch. Zusätzlich ist ein Umzug in die Räume des gegenüberliegenden AWO-Stadtverbands an der Straße Am Kapittelsbusch geplant.

„Dort ist die Fläche doppelt so groß“, erklärt Wolfgang Schmüdderich, Gemeindienstwart RC Meerbusch. Zudem werden die Kinder in den neuen Räumen eine eigene Küche haben: „Dort sind internationale Kochkurse geplant.“ Beim Umzug wollen viele der RC Meerbusch-Mitglieder selbst mit anpacken. „Das entspricht unserer Intention“, so Wolfgang Schmüdderich.