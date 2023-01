Statistik 4646 neue Meerbuscher in 2022 – das sind die beliebtesten Babynamen

Im Ranking der Babynamen weicht Meerbusch tatsächlich etwas vom Bundesdurchschnitt ab. Denn bundesweit dominierte bei den Mädchen Emilia, Meerbuschs Favorit Sophie rangiert nur auf Platz drei. Die nächsthäufigen Vornamen in Meerbusch, Marie und Amelie, sind in der Bundes-Top-Ten nicht zu finden. Bei den Jungen ist in Meerbusch wie bundesweit Noah Spitzenreiter, Rang zwei belegt in Meerbusch Theo, der in Deutschland auf Platz fünf landet, und an dritter Stelle Ben, der im Land den zehnten Platz belegt. Auch, wenn 2022 ein eher geburtenschwaches Jahr war und zu vermuten ist, dass sich der Zuzug – auch von Menschen aus der Ukraine – nicht langfristig weiter steigern wird, bleibt die Planung der Stadt, Meerbusch bereit für mehr Menschen zu machen, wichtig. So werden neue Wohngebiete ebenso benötigt wie mehr Plätze in Schulen und Kindertageseinrichtungen – all dies berechnet auf Basis langfristiger Bevölkerungsprognosen.