Meerbusch kämpft gegen Eichenprozessionsspinner Weshalb die Stadt Bäume besprühen lässt

Dazu werden rund 100 Eichen – die bevorzugte Heimat der ungeliebten Raupen – von einem Fachunternehmen mit einem Insektenbekämpfungsmittel besprüht. Dieser Stoff ist auf biologischer Basis aufgebaut und für Menschen nicht schädlich. Gesprüht wird nur dort, wo ein Kontakt zwischen den Bürgern und der schädlichen Raupe wahrscheinlich ist, also an Bäumen auf hoch frequentierten Flächen wie Schulhöfen, Parks, Spielplätzen oder Radwegen. Arbeiten werden die Schädlingsbekämpfer unter anderem an der Eichenallee Am Eisenbrand und im Park des „Meerbades“ in Büderich, am Park-und-Ride-Platz Haus Meer, an den eichengesäumten Wegen zum Meerbusch-Gymnasium in Strümp und am Sportplatz an der Nierster Straße in Lank.