Polizei in Meerbusch Motorradunfall ereignet sich auf regennasser Straße

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer und seine 59 Jahre alte Mitfahrerin sind am Donnerstag (01.08.) gegen kurz vor 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Moerser Straße teilweise schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer beim Bremsen auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen und daraufhin gestürzt. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Seine Sozia erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dritte waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat 1 übernommen.