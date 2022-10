Begegnungszentrum in Strümp : Sieben Jahre Willkommen im Pappkarton

Bürgermeister Christian Bommers und Bettina Furchheim (Mitte, mit Globus) freuen sich mit Ehrenamtlichen darüber, das siebenjährige Bestehen des Begegnungszentrums Pappkarton feiern zu können. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Meerbusch Das Begegnungszentrum in Trägerschaft der Diakonie Meerbusch berät Flüchtlinge, unterstützt bei der Integration in der neuen Heimat und bietet Sprachunterricht an. Am Samstag wurde gefeiert.

Vor genau sieben Jahren öffnete das Begegnungszentrum im Strümper Pappkarton seine Pforten für Flüchtlinge, aber auch für Deutsche, die diesen das Einleben in der neuen Heimat erleichtern und deren Kultur kennenlernen wollten. „Ich bin stolz darauf, dass wir so eine Einrichtung haben – und auch Sie können stolz darauf sein“, sagte Bürgermeister Christian Bommers an Bettina Furchheim gewandt, die im Auftrag der Diakonie Meerbusch mit einem Team von Ehrenamtlichen den Pappkarton leitet. Zum 7. Geburtstag waren Flüchtlinge und Deutsche zu einem Grillfest eingeladen, das bei herrlichem Sonnenschein die Gelegenheit bot, die Kontakte zu vertiefen. Rund um mehrere Tische, die im Freien aufgebaut worden waren, entwickelten sich lebhafte Gespräche, während die Kinder mit Rollern oder Luftballons drumherum tobten.

„Wir lieben Meerbusch“, sagen beispielsweise Aniwar Akim und Oubuli Muyessar, ein junges uigurisches Ehepaar, das vor drei Jahren nach Deutschland gekommen ist. Aufgrund der politischen Verhältnisse in ihrem Heimatland mussten sie alle Kontakte abbrechen und wollen sich nun ein neues Leben, zusammen mit ihrem 20 Monate alten Sohn aufbauen. „Die Menschen hier sind sehr freundlich, und im Pappkarton bekommen wir viel Hilfe“, ergänzen sie. Möglichst schnell wollen sie ihr Deutsch verbessern und eine Arbeitsstelle finden. Einen Kita-Platz haben sie schon in Aussicht. „Wir bieten weiterhin Sprachkurse an und helfen bei Behördengängen“, erklärt Furchheim. Diese würden derzeit besonders von ukrainischen Geflüchteten in Anspruch genommen. Da passe es gut, dass eine der Ehrenamtlichen auch Russisch spricht. Auch Vitali aus der Nähe von Kiew will möglichst schnell Deutsch lernen, um sein Studium der Landwirtschaft wieder aufzunehmen. Er wohnt derzeit mit Mutter und Bruder in einer Flüchtlingsunterkunft, was ziemlich beengt sei. „Der Bedarf an Sprachunterricht ist mit den ukrainischen Flüchtlingen wieder stark angestiegen“, sagt Furchheim. Auch die beliebten Malkurse mit Künstlerin Barbara Wylon, bei denen Erlebtes verarbeitet werden kann, starten in Kürze wieder. Furchheim freut sich, dass viele der „alten“ Flüchtlinge inzwischen auf eigenen Beinen stehen, aber auch immer wieder einmal vorbeischauen. „Einige helfen als Ehrenamtliche mit“, freut sie sich.