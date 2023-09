Umwelt in Meerbusch Sturmschäden trüben Baumbilanz

Dass in diesem Jahr die Statistik weniger Bäume ausweist, liegt vor allem an Sturmschäden. Allein am 30. Juni 2022 fielen in Meerbusch 113 Bäume oder wurden so stark beschädigt, dass sie entfernt werden mussten. Dieser Sturm war bereits vorbeigezogen, als Michael Betsch im vergangenen Jahr die Baumbilanz präsentierte, allerdings noch nicht in diese eingeflossen, sodass der Bereichsleiter bereits vorhersehen konnte, dass diese massiven Schäden nicht binnen eines Jahres wieder aufzuholen seien.