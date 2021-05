Genuss in Meerbusch : Süße Elianny und köstliche Annabelle

Meerbusch Landwirt Rainer Roos bietet an drei Verkaufsständen Freilanderdbeeren und Kartoffeln aus eigenem Anbau an. Bäcker Bölte verarbeitet die Früchte direkt auf seinen Törtchen.

Sie sind strahlend rot, zuckersüß und herrlich saftig: Die Rede ist von den ersten Freilanderdbeeren von Bauer Rainer Roos, die er am Verkaufsstand am Sportplatz Kullenberg anbietet. „Die Früchtchen konnten unter Vlies und Folie gut wachsen und haben seit zwei Wochen, nachdem wir die Abdeckung entfernt haben, auch die Sonne gesehen“, berichtet der Landwirt. Bei den ersten Freilandbeeren handelt es sich um die Sorte Elianny, die ein sehr frisches Aroma hat. „Im vergangenen Jahr waren wir zwei Wochen früher mit unseren Erdbeeren. Aber bislang war es für eine Ernte zu kalt und zu nass“, sagt Bauer Roos. Für die Freunde der süßen Früchte hat das Warten aber ein Ende: In Langst-Kierst Am Dyck wird der Landwirt ab Freitag verkaufen und in Lank vor der Bäckerei Bölte an der Hauptstraße ab Mitte nächster Woche. Übrigens für alle Naschkatzen: Bäcker Bölte verarbeitet die Freilanderdbeeren von Roos auch auf seinen Törtchen.