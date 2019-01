Ersatzverkehr zwischen Krefeld-Oppum und Osterath : Baustart für Bahn-Unterführung in Osterath

Mehr als 30 Millionen Euro werden investiert. An vier Wochenenden gilt ein Ersatzfahrplan für den RE 10.

Der erste Spatenstich ist gesetzt beziehungsweise das erste Kabel verlegt: Am Abend war Auftakt für das Meerbuscher Jahrhundertprojekt Osterather Bahnunterführung. An den drei Kreuzungen Meerbuscher Straße, Strümper Straße und Hoterheideweg sollen Autos, Fußgänger und Radfahrer demnächst in einer Unterführung die Bahnschienen kreuzen. Bisher regeln noch Schranken den Schienen- und Straßenverkehr. Das soll sich ändern durch das mehr als 30 Millionen Euro teure Gemeinschaftsprojekt von Stadt Meerbusch, der DB Netz AG und Straßen NRW. Dazu finden seit Freitag bis Montag vorbereitende Maßnahmen an den Bahnschienen statt. Die Arbeiten an den Bahnübergängen selbst beginnen noch nicht, lediglich auf freier Strecke und im Stellwerk wird gearbeitet. Darum verkehrt der RE10 zwischen Kleve und Düsseldorf Hbf während dieser Zeiten nicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Meerbusch-Osterath und Krefeld-Oppum. Stattdessen gilt ein Ersatzfahrplan. Außerdem wird der Nierst-Express ab Krefeld-Oppum zur Endhaltestelle Duisburg Hbf umgeleitet und fährt nicht mehr nach Düsseldorf Hbf.