Kreativ : Tolle Basteltipps für die Osterzeit

Schöne Dinge aus gebrauchten Materialien: Beate Brüggen von der Kunstschule Malreich in Lank ruft zum Upcycling-Wettbewerb auf.

In der Rheinischen Post gibt sie nun auch anderen Kindern die Möglichkeit, einige dieser Oster-Ideen nachzubasteln. Bei den Bastelideen steht das Prinzip des Upcyclings im Vordergrund. „Besonders in diesen Zeiten, wo man nicht so einfach aus dem Haus gehen und sich Material besorgen kann, muss man eben mit dem arbeiten, was man so zu Hause hat“, so Brüggen.