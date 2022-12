Sport Meerbuscher Basketball-Talente überzeugen im Nationalteam

Gleich am nächsten Tag ging es zum Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg, wo sie sich mit der deutschen U15-Auswahl fünf Tage lang auf ein Turnier im französischen Bourges vorbereiteten. „Wir wurden super aufgenommen, alle waren sehr nett zu uns“, erzählt Laura. In den acht Trainingseinheiten lernte Bundestrainer Stefan Mienack die neuformierte Mannschaft erstmals intensiv kennen. Arisa und Laura waren neben den sportlichen Inhalten von den professionellen Rahmenbedingungen beeindruckt. „Es haben sich fünf Leute nur um uns gekümmert. So etwas kannte ich bis dahin nicht“, sagt Laura.