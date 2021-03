Sport in Meerbusch : OTV-Korbjäger sind wieder im Einsatz

Arisa Pfleger (l.) und Antonia Marzini freuen sich, dass sie wieder trainieren dürfen. Foto: Christoph Baumeister

Strümp Nach monatelanger Zwangspause darf der Basketball-Nachwuchs des Osterather TV momentan wieder zumindest draußen trainieren. Zwei Spielerinnen der Landesauswahl konnten zuvor nur im Garten oder auf der Straße üben.

Auf dem Tartanplatz des Außengeländes am Meerbusch-Gymnasium in Strümp dribbeln die Mädchen der U14-Mannschaft des Osterather TV mit ihrem Ball, um ihn anschließend der Reihe nach auf den Korb zu werfen. Seit rund zwei Wochen ist Basketballspielen unter Aufsicht für Kinder bis 14 Jahren im Freien wieder erlaubt. „Man kann den Mädels wirklich ansehen wie glücklich sie sind, dass sie sich wieder bewegen dürfen“, berichtet OTV-Abteilungsleiter und U14-Trainer Christoph Grathes. In der vergangenen Woche sei es kalt und regnerisch gewesen, trotzdem wären fast alle zum Training gekommen. „Das allein zeigt, wie sehr ihnen der Sport momentan fehlt.“

Die Basketballer hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Im März des vergangenen Jahres wurde die Saison 19/20 abgebrochen. Anders als bei vielen anderen Sportarten wurde die neue Spielzeit gar nicht erst gestartet, so dass die Korbjäger inzwischen seit mehr als einem Jahr kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten haben.

Selbst an Training war viele Monate nicht zu denken. Das war vor allem für die beiden OTV-Talente Arisa Pfleger (13) und Antonia Marzini (14) ein harter Schlag. Die zwei spielen normalerweise in der Landesauswahl des Westdeutschen Basketballverbands. Während in anderen Städten und Kreisen trotz Corona das Vereinstraining vereinzelt fortgesetzt wurde, sind die beiden OTV-Mädels seit vielen Monaten zur Tatenlosigkeit verdammt. „In diesem Alter wirft sie das natürlich entscheidend in ihrer Entwicklung zurück“, bedauert Grathes. Arisa trainiert seitdem für sich im Garten, Antonia ging oft auf öffentliche Plätze, um alleine ein paar Körbe zu werfen. „Man tut alles, um dem Basketball verbunden zu bleiben, doch die Motivation aufrechtzuerhalten, fällt von Monat zu Monat schwerer“, gibt Antonia zu. Umso glücklicher sei sie, dass sie jetzt wieder gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen auf dem Platz stehen kann. Mit einem normalen Mannschaftstraining seien die Einheiten auf Grund der Einschränkungen zwar nicht zu vergleichen, sagt Arisa, doch es sei auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne.

Pässe, Dribblings, Würfe, Abläufe – all das dürfen die OTV-Spielerinnen derzeit trainieren. Direkte Zweikämpfe oder bestimmte Spielformen hingegen nicht. „Abstand ist das höchste Gebot, deshalb verzichten wir auf alle Übungen, bei denen sich die Spielerinnen zu nahe kommen können“, unterstreicht Grathes. Eigentlich wollte er mit seiner Mannschaft in dieser Saison in der Regionalliga um die vorderen Plätze mitspielen und möglicherweise sogar um den Kampf um die deutsche Meisterschaft eingreifen, doch diese Träume ließ die Corona-Krise schnell zerplatzen. „Wenn man darüber nachdenkt, ist das alles ziemlich bitter“, so Grathes.