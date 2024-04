Basketball in Meerbusch OTV-Nachwuchsteam träumt von NRW-Meisterschaft

Kein anderer Verein in der umliegenden Region hat mehr Nachwuchsspieler gemeldet als die Basketball-Abteilung des Osterather TV. Gemessen an der Zahl der Spielerpässe liegt der Club deutschlandweit in den Top 60. Doch der OTV ist nicht nur in der Breite, sondern auch der Spitze erfolgreich. Die Rhein Bascats – das U18-Kooperationsteam des Osterather TV und der Capitol Bascats Düsseldorf – schafften kürzlich in der weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) den Einzug ins Playoff-Achtelfinale.