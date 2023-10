Basketball-Nachwuchs Bascats wollen Klassenerhalt sichern

(cba) Zum zweiten Mal werden die Rhein Bascats in der am Wochenende beginnenden Saison in der weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) an den Start gehen. Anders als in der Vorsaison, die zunächst mit dem Abstieg endete, möchte das Kooperationsteam des Osterather TV und der Capitol Bascats Düsseldorf den Klassenerhalt diesmal auf direktem Wege sichern. „Man hat in den Qualifikationsspielen im Juni gesehen, dass wir nicht mehr so abhängig von wenigen Spielerinnen sind. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir in der neuen Saison einen Platz unter den ersten Vier und damit die Teilnahme an den Play-offs schaffen können“, sagt OTV-Abteilungsleiter Christoph Grathes, der als Co-Trainer gemeinsam mit John Bruhnke für die Bascats verantwortlich ist.