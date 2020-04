Wirtschaft : Zwei Brüder starten in der Krise weiter durch

Zwei Brüder starten in der Krise weiter durch

„Bangs & Friends“ eröffnet am Dr. Franz-Schütz-Platz einen zweiten Friseursalon mit hauseigener Akademie. Das Team sucht weitere Mitarbeiter.

(mgö/ena) „Alle machen zu – wir planen eine Eröffnung“, sagt Dennis Vieten, Inhaber des Salons „Bangs & Friends“. Die Bauarbeiten an der Theodor-Hellmich-Straße, unmittelbar am Dr.-Franz-Schütz-Platz, sollen in dieser Woche beendet sein, dann beginnt der Schreiner mit dem Innenausbau. „Das Material kommt aus Italien, deshalb sind wir noch unsicher, wie alles klappt.“