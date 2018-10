Bäckerin Hannah Gourevich aus Meerbusch: Backen für Freunde und Follower

Torten aus Büderich : Backen für Freunde und Follower

Hannah Gourevich mit einer ihrer Kreationen: einer Nugat-Torte mit Himbeeren und Giotto. Foto: RP/Privat/Gourevich

Meerbusch Vor einigen Jahren hat die heute 15-jährige Hannah Gourevich ihre Leidenschaft für das Backen entdeckt. Nun stellt sie Kreationen her, wie frisch vom französischen Pâtissier, und veröffentlicht diese im Internet.

Von Alice Nykin

Es brutzelt und knistert, der Geruch von Zimt liegt in der Luft. Wer Hannah Gourevich in Büderich besucht, geht nicht hungrig nach Hause. Denn die 15-Jährige backt für ihr Leben gerne und nutzt den größten Teil ihrer Freizeit um Rezepte zu entwickeln und fleißig in der Küche zu üben. Von süßem Gebäck bis zu aufwendigen Torten ist alles dabei.

Vor etwa drei Jahren stieß die Schülerin im Internet auf die Youtuberin Sally und ihren Videokanal „Sallys Torten Welt“. Schon kurze Zeit später begann Hannah selbst in der Küche zu experimentieren. „Gekocht habe ich vorher schon sehr gerne, aber backen sei zu aufwendig, dachte ich mir. Sallys Youtube-Kanal hat mir gezeigt, dass backen nicht immer lästig und zeitaufwendig sein muss“, sagt sie.

So hat sie sich erst einmal alle Grundlagen für das Backen bei ihrem Vorbild abgeguckt. Nun hat sie ein eigenes Profil bei der Foto-App Instagram – „justcakethings“ heißt es – mit bereits mehr als 300 Follower (Abonnenten), auf dem sie Fotos von ihren Torten und Rezepte teilt.

Die erste Torte ging jedoch erstmal gewaltig daneben, erzählt Hannah lachend: „Ich habe versucht eine Torte innerhalb von zwei Stunden zu backen. Die ist komplett auseinander gefallen und die Küche sah aus wie eine totale Katastrophe.“ Daraus hat die 15-Jährige jedoch gelernt und Grundregeln für das Backen entwickelt. Das Wichtigste sei, sich immer Zeit zu nehmen, immer alles abzuschmecken und wenn man noch nicht erfahren ist, strengstens einem Rezept zu folgen. Doch die wichtigste Regel sei, nur zu backen wenn man auch wirklich Spaß daran habe.

Während Hannah erzählt, klingelt im Hintergrund die Küchenuhr. Ihre Kekse in Spiralform mit einer Nusszimtfüllung und Zitronenglasur sind fertig. Diese hat sie spontan morgens vorbereitet und nach der Schule schnell in den Ofen geschoben. „Ich backe meistens nur am Wochenende, nach der Schule bleibt wenig Zeit. Während ich backe, erhole ich mich vom Alltag. Aber Kleinigkeiten wie die Zimtnusskekse gehen super schnell“, sagt sie.

Wenn es aber doch etwas zeitaufwendiger werden darf, stellt die 15-Jährige Kreationen wie Zitronen-Meringue-Käsekuchen, Birnen-Haselnuss-Muffins oder Grapefruit-Tarte her. Ihre Freunde und Familie freuen sich über das Hobby, bis auf die gelegentliche Sauerei in der Küche, die Hannahs Mutter nicht so toll findet. Oft bekommt die Schülerin Aufträge für Geburtstage oder andere feierliche Anlässe.

Ob sie jedoch vorhat ihr Hobby zum Beruf zu machen, da ist sich die Bäckerin noch nicht sicher. Es sei eine sehr aufwendige und anstrengende Arbeit. Viel Präzision sei gefordert. Man dürfe es nicht unterschätzen, sagt sie. Um erfolgreich zu sein in dieser Branche müsse man perfekte, kreative und einzigartige Kreationen herstellen. „Einerseits ist es gerade das, was den Beruf so spannend macht: Man kann sich immer verbessern, auch wenn die Mängel dem Betrachter nicht so auffallen. Andererseits ist es eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Während meines Praktikums in einem Restaurant letztes Jahr musste ich sehr viel stehen und rumlaufen“, erzählt Hannah.