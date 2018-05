Samstag+sonntag: Badmintonspieler suchen Stadtmeister

Meerbusch Die Badmintonabteilung des TSV Meerbusch richtet im neunten Jahr in Folge die offenen Badminton Stadtmeisterschaften in Meerbusch aus.

Am kommenden Wochenende (2. und 3. Juni) misst sich in der Forstenberghalle an der Wittenberger Straße im Stadtteil Lank-Latum ein großes Teilnehmerfeld von mehr als 130 Badminton-Spielern vom Hobbybereich bis zur Landesliga. Sportler der heimischen Vereine, aber auch aus weiten Teilen Nordrhein-Westfalens, aber auch aus Hamburg, werden in rund 200 abwechslungsreichen Partien die Stadtmeister ermitteln.