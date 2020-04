Sport in Meerbusch : Badminton: TSV steigt in Verbandsliga auf

Meerbusch Die Badminton-Mannschaft des TSV Meerbusch ist nachträglich in die Verbandsliga aufgestiegen. Die Zweitplatzierung hätte unter normalen Umständen jedoch nicht zum Durchmarsch in die nächsthöhere Spielklasse gereicht.

Erst vor einem Jahr hatten die Meerbuscher den Sprung in die Landesliga perfekt gemacht. In der neuen Spielklasse wollten sie zunächst kleinere Brötchen backen. „Unser primäres Ziel wird sein, frühzeitig genügend Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln“, hatte Routinier Uwe Siemens vor dem Saisonstart betont. Doch es kam ganz anders. Gleich zu Beginn mischte der Aufsteiger die Landesliga mächtig auf. Der TSV blieb in den ersten sechs Saisonspielen ungeschlagen. Neben den beiden Siegen gegen die Top-Teams Hülser SV (5:3) und BC Heiligenhaus (5:3) landete er Erfolge gegen die DJK Solingen II (7:1), den VfL Willich (6:2) und den TuS Wuppertal (5:3), bei Teutonia St. Tönis holte er ein Remis (4:4). „Am Anfang hat uns ein wenig die Euphorie getragen, zudem haben wir taktisch gut aufgestellt“, sagt Webers. Allen voran die Doppelstärke machte sich bemerkbar. Insbesondere das bundesliga-erfahrene Duo Andre Bertko/Frank Heuwing, aber auch Isabel Heuwing/Kristina Geisler und Uwe Siemens/Tim Möhrke punkteten zuverlässig.

In der Verbandsliga werden die Blau-Gelben in der kommenden Saison wohl mit einer unveränderten Mannschaft antreten. „Wir würden gerne noch einen männlichen Spieler, der uns in den Einzeln verstärkt, dazu holen, doch bislang gestaltet sich die Suche als schwierig“, sagt Webers. Allerdings traue sie dem aktuellen Kader den Klassenerhalt zu. „Es wird eine sehr schwere Aufgabe, doch wir freuen uns auf das neue Abenteuer. Von unserem großen Teamgeist werden wir auch in der neuen Spielklasse profitieren.“