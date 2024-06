Badminton TSV zum Leuchtturm für Jugendarbeit ernannt

Der Badmintonabteilung des TSV Meerbusch wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil. Als erst dritter Verein in Nordrhein-Westfalen wurde sie vom Badminton-Landesverband als so genannter „Leuchtturm für herausragende Kinder- und Jugendarbeit“ ausgezeichnet. Beim Verbandstag in Mülheim, zu dem insgesamt 79 Vereine ihre Vertreter entsandt hatten, übergab Präsident Guido Schänzler die entsprechende Urkunde an TSV-Jugendwartin Isabel Heuwing. „Uns macht diese Auszeichnung sehr stolz, weil sie ein Beweis dafür ist, dass wir beim TSV Meerbusch gute und nachhaltige Jugendarbeit leisten“, sagte die 35-Jährige.