Meerbusch: Azubis erzählen im Kinosaal von ihren Ausbildungen

Meerbusch IHK organisiert für Schulabgänger eine Berufsvorstellung der etwas anderen Art.

Zu einem etwas anderen Kinobesuch lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein junge Menschen aus dem Rhein-Kreis ein: "Mit Vollgas in Dein Berufsleben" lautet das Motto einer Veranstaltung, mit der die IHK Schulabgänger für die Duale Ausbildung begeistern möchte. "Wir wollen zeigen, wie interessant und attraktiv eine Berufsausbildung sein kann - auch als Alternative zum reinen Studium", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Die kostenlose Infoveranstaltung findet am 20. Juni, 17 bis 19 Uhr, im großen Kinosaal des UCI Neuss, Batteriestraße 7, statt und richtet sich an Abgänger aller Schulformen.