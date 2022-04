Blauchlicht : Polizei untersucht Vandalismus und Betrug in Meerbusch

Meerbusch Am Wochenende ist eine Seniorin aus Meerbusch Opfer von Trickdieben geworden, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Außerdem wurden in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos zerkratzt.

Am Freitag waren Kriminelle mit der Masche der falschen Wasserwerker erfolgreich. Zwei Unbekannte klingelten gegen 11:10 Uhr an der Tür einer Seniorin im Bereich Weberstraße/Poststraße und stellten sich als Wasserwerksmitarbeiter vor. Die Frau wurde aufgefordert, die Wasserhähne zu Testzwecken aufzudrehen. Das Anliegen erschien der älteren Frau zunächst nachvollziehbar. Kurze Zeit später verließen beide Männer die Wohnung wieder. Stutzig wurde das Opfer, als das Duo nicht auch bei den Nachbarn klingelte, sondern gleich in einen silbernen VW, Typ Tiguan, stieg und in Richtung Poststraße davonfuhr. Ein Blick in ihre Handtasche, die sich im Eingangsbereich auf einer Kommode befand, bestätigte ihren Verdacht, denn ihre Geldbörse fehlte.