Kultur in Meerbusch Strümper Autorin bietet Lesungen zum Mitmachen

Aber die Bedeutung dieses besonderen Buchs hat noch weitere Kreise gezogen. Denn die Meerbuscherin wird in diesem Jahr damit auf der Frankfurter Buchmesse (18. bis 22. Oktober) vertreten sein: „Im vergangenen Jahr war ich als Gast dort und habe einen Verlag gesucht. Jetzt bin ich mit meiner eigenen Signierstunde am 21. Oktober vor Ort.“ Zuvor aber freut sie sich auf weitere Mini-Lesungen. Sie finden in der Ullala Kinderschuhe Boutique in Oberkassel statt (17. Oktober). Und auch in Strümp ist sie aktiv. Am bundesweiten Vorlesetag, 17. November, liest sie in der Kindertagesstätte Schatzinsel aus ihrem Buch.