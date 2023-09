Zweiter Jugendroman von Heike Grulich Autorin aus Strümp schreibt über den Respekt vor der Natur

Grulich lebt seit Ende 2018 in Strümp, arbeitet nach einer Unterbrechung jetzt wieder in Vollzeit als Projektmanagerin in Düsseldorf. Um ihre Bücher auf den Markt zu bringen, hat sie mit Feetjebooks ihren eigenen Verlag gegründet. Auch fürs Marketing ist sie selbst zuständig, hat unter anderem Kontakt zur Meerbuscher Stadtbücherei aufgenommen und will dort demnächst aus ihren Büchern vorlesen. Aber auch mit anderen Autoren ist sie in Kontakt und versucht gerade, mit einer Literaturagentur einen größeren Verlag zu finden. Denn: Das dritte Buch ist schon in Arbeit. „Die ersten 60 Seiten sind schon geschrieben.“ Das wird keine Fortsetzung von Genius oder Arbor, sondern wieder eine eigene, unabhängige Geschichte. Auch hier der Kern, der ihr persönlich immer schon seit ihrer Jugend wichtig ist: „Der Respekt vor der Welt, in der wir leben.“