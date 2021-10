Autorin aus Meerbusch : Alizée Korte beteiligt sich an Spenden-Anthologie

Meerbusch Die Meerbuscher Autorin hat zugunsten der überfluteten Gebiete eine Kurzgeschichte beigesteuert. Das gesamte Buch ist in drei Formaten erschienen.

Mit drei erfolgreichen Buchtiteln und ihrem Engagement in der Fachwelt rund um Medien, Marketing, Werbung und Internet hat sich Alizée Korte als nebenberuflich tätige Autorin einen Namen gemacht. Als sie jetzt den Aufruf las, sich an einer Spenden-Anthologie zugunsten der Menschen in den überfluteten Gebieten zu beteiligen, war sie sofort dabei: „Ich fand die Idee gut, mit einer Kurzgeschichte wenigstens einen kleinen Teil dazu beizutragen, damit es den Betroffenen, die ihre Häuser mit Hab und Gut verloren haben, wieder etwas besser geht.“ Insgesamt 69 Autorinnen und Autoren folgten der Idee von Sam Winters als Herausgeberin von „Wir schreiben für euch – Humor und Belletristik“ und spendeten unterschiedliche Geschichten.

Alizée Korte, die seit rund 15 Jahren in Meerbusch lebt, ergänzt: „Alle an der Erstellung der an der Anthologie Beteiligten verzichten auf ihre Einnahmen. Lektorinnen, Korrektorinnen, Cover-Designerin, Verlegerin, Sprecherinnen und Produzenten der Hörbücher eingeschlossen.“ Sie selbst hat die Kurzgeschichte „Friday for Friendship“ beigesteuert: „Darin geht es neben Umwelt- und Klimaschutz und den viel diskutierten Freitags-Demonstrationen auch um Inklusion.“