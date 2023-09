Kultur in Meerbusch John von Düffel liest im Alten Küsterhaus

Der Autor bewältigt ein unglaubliches Pensum. Er ist Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und Professor für Szenisches Schreiben an der Akademie der Künste. Neben 16 Büchern schrieb er zahlreiche Hörspiele und Theaterstücke. Er bearbeitete Stoffe wie „Die Buddenbrooks“, „Der Schimmelreiter“ oder „Joseph und seine Brüder“ für die Bühne – diese herausragende Inszenierung war 2009 in Düsseldorf zu sehen. Lauter Schwergewichte. Was reizt ihn an dieser Herausforderung? „Die Tiefe“, antwortet John von Düffel. „Ähnlich wie beim Wasser, in das man ein- und untertauchen kann. Wenn man unterwegs ist in dieser großen Literatur, kann man vieles entdecken, was einem vorher nicht bewusst war. Wie bei einem Tauchgang, der eine neue Dimension erschließt.“