Blaulicht in Meerbusch Geländewagen in Strümp gestohlen

Meerbusch · Einen blauen Audi Q8 haben Diebe in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmittag (25./26. Februar) an der Meerhofstraße in Strümp gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer das Auto mit dem Kennzeichen NE-SG 99 in der Grundstückseinfahrt abgestellt.

27.02.2024 , 13:00 Uhr

So sieht ein Q8 von Audi aus (Symbolbild). Der gestohlene Wagen ist blau. Foto: dpa-tmn/Audi AG

Der Geländewagen sei mit einem „Keyless-Go-System“ ausgestattet. Hierbei erfolge das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. „Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den Schlüssel entwenden zu müssen“, erklären die Beamten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des SUV geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02131 3000 zu melden.

(sug)