Autodiebe in Meerbusch : Diebe stehlen Youngtimer in Osterath

Das ist der gestohlene Youngtimer, ein Mercedes 500 E. Foto: Polizei Rhein-Kreis Neuss

Osterath Dreister Autodiebstahl am Montag in Osterath: Während die Besitzerin eines Mercedes-Youngtimer nur kurz zum Einkaufen im Supermarkt war, wurde ihr Auto in der Mittagszeit vom Parkplatz geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

