Fahrgäste gewarnt und betreut : Eisenbahner ausgezeichnet

Inge Schürmann saß in dem Unglückszug in dem Thomas Wiese und Benjamin Ritter den Reisenden halfen. Claus Weselsky von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer bedankte sich bei ihnen. Foto: Allianz pro Schiene./Foto: Stephan Röhl/Allianz pro Schiene.

Zwei „Eisenbahner mit Herz“ sind die Sondersieger bei einer Auszeichnungs-Gala.

Mit einem Sonderpreis würdigt die Jury von Allianz pro Schiene in diesem Jahr den Triebfahrzeugführer Benjamin Ritter sowie Zugbegleiter Thomas Wiese der National Express Rail mit Sitz in Köln. Beide hätten herausragende Dienste in dem Triebfahrzeug geleistet, dass im Dezember 2017 in einen schweren Unfall in Osterath verwickelt war. Sie wurden bei der Gala „Eisenbahner mit Herz“ in Potsdam zusammen mit weiteren Preisträgern geehrt.