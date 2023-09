Auszeichnung für Engagement Preis für Städtepartnerschaft-Komitee

„Ich habe viele Menschen kennengelernt und bin sehr stolz und glücklich, so geehrt zu werden. Das ist eine gute Werbung für unsere Partnerschaft.“ Eric Ligen erzählt, dass unter den aktuell 60 Geehrten insgesamt nur zwei Vertreter einer derartigen Partnerschaft waren. Und er hat beobachtet, wie eng in der südwestlichen Region der Kontakt zu Frankreich ist: „Das Land ist in den Herzen der Menschen dort näher als Berlin.“ Für ihn selbst ist eine Reise nach Meerbusch wie Nachhausekommen: „Vielleicht sind wir Ende des Jahres oder auch zu Karneval wieder da.“ Die guten Tropfen Wein aber, die ihm wie allen 60 diesjährigen Geehrten als Preis übergeben wurden, wird er nach der Rückreise mit kurzem Aufenthalt in Verdun in Gesellschaft anderer Partnerschafts-Freunde in Fouesnant an der bretonischen Küste trinken. Gabi Pricken meint, dass diese Auszeichnung eine Win-win-Situation ist: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass unser Engagement in einem so weiten Umkreis wahrgenommen wird. Und die Gutedelgesellschaft kann davon profitieren, mit Vertretern der Landschaften aus dem westlichsten Punkt Frankreichs und vom Niederrhein in Kontakt zu kommen.“ Das wird auch im Sinne der Markgräfler Gutedelgesellschaft sein. Sie ist „eine gemeinnützige, überparteiliche, keinen wirtschaftlichen Interessen verpflichtete und rein ehrenamtlich organisierte Bürgervereinigung“.