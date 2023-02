Meerbusch und Fouesnant Was die Städtefreundschaft 2023 bringt

Schule und Jugend Das Mataré-Gymnasium in Büderich wird unter Leitung von Katharina Voß in diesem Jahr einen Schüleraustausch mit dem College Kervihan in Fouesnant organisieren. Der Besuch der Meerbuscher in der Bretagne ist vom 23. bis zum 30. März geplant, der Gegenbesuch kommt voraussichtlich vom 9. bis zum 18. Mai an den Rhein. Zudem soll in diesem Jahr die Jugendfahrt nach Fouesnant, die seit einiger Zeit nicht mehr stattgefunden hat, organisiert werden. Unabhängig von den Schulen hat Marco Rosenbaum ein Projekt für junge Meerbuscher organisiert, die Anfang Juli nach Fouesnant fahren, um dort die Kultur und die Menschen kennenzulernen. Einen Gegenbesuch wird es im August geben.