Kultureller Austausch Ukrainische Musikschüler zu Gast in Meerbusch

Das Programm der Woche ist von zwei öffentlichen Konzerten beider Musikschulen geprägt. Bereits am Sonntag, 24. September, gibt es um 11 Uhr in der Aula der Realschule Osterath, an der Görresstraße 6, ein Begrüßungskonzert, welches zum Großteil durch die Meerbuscher Musiker gestaltet wird. Dabei stellen die Besucher aus der Ukraine auch ihre Stadt Fastiv vor. Ein großes Freundschaftskonzert beider Schulen gibt es dann am Freitag, 29. September, um 18 Uhr in der Aula des Mataré-Gymnasiums. Dieses schließt die ereignisreichen gemeinsamen Tage ab. Der Besuch beider Konzerte ist kostenlos.