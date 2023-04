Ausstellung in Meerbusch Will Brüll als Künstler und Sammler

Das, was in der Teloy-Mühle zu sehen ist, stellt nur einen Überblick dar. Aber dieser zeigt einen beeindruckenden Querschnitt davon, wie eng Will Brüll (1922-2019) nicht nur in seine eigenen Arbeiten, sondern auch in die Werke anderer, meist namhafter Künstler eingebunden war. Deshalb steht „Will Brüll – Künstler und Sammler“ über der Ausstellung in der Reihe MeerbuschKunst, die in Zusammenarbeit mit der Brüll-Houfer-Stiftung entstanden ist.