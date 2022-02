Kultur in Meerbusch : Kunstschaffende für Sommerausstellung gesucht

Osterath „Paradiesgärten“ heißt die Schau in der Evangelischen Kirche Osterath. Marlies Blauth, Initiatorin von „Kunst in der Apsis“, hofft auf viele Bewerbungen.

Seit 20 Jahren wird in der Evangelischen Kirche Osterath Kunst gezeigt. Das von Marlies Blauth koordinierte Projekt „Kunst in der Apsis“ hat sich einen Namen gemacht und ist bei Künstlern eine geschätzte Präsentationsfläche für ihr Schaffen. Jetzt plant Marlies Blauth eine Sommerausstellung, die von mehreren Kunstschaffenden aus dem Meerbuscher Raum gestaltet werden soll.

„Paradiesgärten“ lautet der Titel, in dem es nicht nur um blühende Gärten, sondern auch um Flächen wie Streuobstwiesen oder einen Blätterwald in unterschiedlichen Kulturen geht. „Ich setze auf Fülle und Vielfalt, die Sinnlichkeit vermitteln“, erklärt Marlies Blauth. Allerdings sind die Ausstellungsflächen im Kirchen- und Gemeinderaum begrenzt: „Für eine einzige Skulptur oder Installation wäre Platz, ansonsten stehen auch aus Feuerschutzgründen nur einzelne Wände zur Verfügung. Es kommt aber nicht nur Malerei infrage, auch Grafik, Fotografie und Mixed Media. Voraussetzung allerdings ist, dass die Arbeiten – ob mit oder ohne Rahmen – an Galerieseile passen.“ Marlies Blauth freut sich auch über Arbeiten von Nachwuchskünstlern, von Jugendlichen. Das Entstehungsjahr ist nicht wichtig. Die zum Thema passende Arbeit kann auch aus dem persönlichen Archiv kommen.

Kunst am Bau in Düsseldorf

Kunst am Bau in Düsseldorf : Politik wünscht sich mehr öffentliche Kunst

Ehrenamt in Meerbusch : Sonderverkauf in der Kleiderkammer

Wer sich an der Sommerausstellung „Kunst in der Apsis“ mit ein bis zwei Arbeiten bewerben möchte, muss das bis zum 15. Mai per Mail an posthornschnecke@gmail.com tun. Die Bilddateien sollten rund ein MB betragen und mit dem Namen benannt sein. „Dazu bitte im Mailtext Angaben zu Titel, Format, Technik und Material sowie Namen, Post- und Mailadresse nennen“, ergänzt die Autorin und Künstlerin Marlies Blauth. Die Entscheidung, welche Arbeiten in der Gemeinschaftsausstellung hängen werden, liegt bei ihr: „Ich bin die Jury“.