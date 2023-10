Kultur in Meerbusch „Palette der Eindrücke“ im Alten Güterbahnhof

Um Gannas Kunst auch der Öffentlichkeit zu zeigen, regte sie an, den Alten Güterbahnhof für eine Ausstellung anzumieten. Mit dabei ist Marina Ballnus, die Lilli Bremes aus dem Workshop mit dem Künstler Viorel Chirea kennt. Nachdem alles arrangiert ist, werden unter dem Titel „Palette der Eindrücke“ Arbeiten der drei Künstlerinnen gezeigt. Die Bilder von Marina Ballnus sind Eindrücke, die sie von den „leuchtenden Farben der Landschaft“ von ihren vielen Reisen – unter anderem Cornwall, Tessin, Normandie, Provence, Tirol und architektonische Highlights historischer Städte in Deutschland - mitgebracht hat. Sie erinnert sich: „Vor 18 Jahren bekam ich Lust zum Malen und Zeichnen. Ich wollte unbedingt ein kreatives Hobby haben, etwas, was mich von meinem Beruf als Maschinenbauingenieurin ablenkt.“ Seitdem beschäftigt sich Marina Ballnus intensiv mit dem Thema Landschaft und Architektur.