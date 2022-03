Kunst in Meerbusch : Malschülerinnen zeigen ihre Bilder in Osterath

Meerbusch Die Galeristin Angelika Kraft gibt ihren Schülerinnen die Gelegenheit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. In Krafts Workshops lernen die Teilnehmer ständig neue Techniken und Materialien kennen.

Den Start in die Ausstellungssaison nutzt die Künstlerin Angelika Kraft, um in ihrer Galerie einen Querschnitt der Arbeiten ihrer Malschülerinnen zu zeigen: „Die Malschülerinnen stellen zum ersten Mal aus. Es ist auch eine Anerkennung ihrer Treue, denn einige der rund 17 Schülerinnen sind bereits seit der ersten Stunde und damit seit 2015 dabei.“

Sieben von ihnen gehen nun mit ihren Bildern an die Öffentlichkeit und alle zeigen sich von ihrer Entwicklung in den rund zweimal jährlich stattfindenden Wochenend-Workshops begeistert. „Angelika Kraft hat immer neue Ideen, gibt Ratschläge, wie es anders oder besser gemacht werden könnte“, lobt Angela Pütz. Die Lankerin, die seit über drei Jahrzehnten mit dem Lotumer Buretheater auf der Bühne steht, hat sich schon immer mit Kunst und Kunsthandwerk beschäftigt. Sie nutzt regelmäßig Spachtelmasse, bringt andere Materialien wie Holz oder Kork in die Bilder ein und freut sich darüber, dass ihr die in ihrem ersten Mal-Seminar bei Angelika Kraft entstandenen Darstellung eines Wirbelsturms gelungen ist: „Die Dynamik kommt gut rüber.“