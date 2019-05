Ausstellung in Lank-Latum : Der Mensch in all seinen Facetten

Liduin Wolters, Andreas Rybak, Gabriela Köster, Angelika Kellermanns, Marlies Blauth und Angelika Kraft (v.l.). Foto: Galerie Kraft

In der Atelier-Galerie Kraft in Lank-Latum zeigen fünf Künstler ihre Arbeiten zum Thema „Mensch-Sein“. Die Vernissage ist am Samstag.

Von Monika Götz

Er ist gezeichnet, gemalt, skizziert, collagiert oder aus Keramik erschaffen. Und er steht auf jeden Fall im Mittelpunkt: der Mensch. Vier Künstlerinnen und ein Künstler stellen diesen in den vielfältigsten Facetten dar, zu sehen sind die Werke in der Atelier-Galerie-Kraft.

Die Galeristin und Künstlerin Angelika Kraft hat sich in abstrakt-farbigen Darstellungen und auch in ihren Rostbildern des „Mensch-Seins“ und damit des Ausstellungsthemas angenommen. Zwei der Rostbilder – auf dem einen ist die Augenpartie verdeckt – hängen über einem aus Keramik geformten weiblichen Kopf. Gewissermaßen auf den Schultern trägt das Kunstwerk ein Tuch, mit dem der Betrachter die Figur selbst je nach Wunsch „verhüllen“ kann: „Damit wird deutlich, wie sich eine Person verändert, die einen Schleier trägt.“

Die Keramikarbeit ist von Liduin Wolters. Sie stellt außerdem eine Vielzahl unterschiedlicher Köpfe und Figuren aus. Die Mimik, der Gesichtsausdruck, der auf den teils glasierten und bei hohen Gradzahlen gebrannten Objekte dargestellt wird, ist nicht vorskizziert oder -geplant. Er entsteht während der Arbeit. „Das ist irgendwie in dem Material drin“, erklärt die Kaarster Künstlerin.

Ebenfalls aus der Nachbarstadt kommt Iris Bolz. Sie hat ihr Handwerk unter anderem in Madrid und Lissabon gelernt und ein eigenes Atelier errichtet. In der Atelier-Galerie-Kraft zeigt sie in der Töpferei entstandene zarte Glas- und vielfältige Keramik-Objekte. Die Osteratherin Marlies Blauth holt sich Anregungen in Alltagssituationen. Sie beobachtet in allen Lebenslagen und bringt das Gesehene in einer Arbeitsreihe in Schwarzweiß per Collage mit Malerei auf Leinwand: „Ich verändere die Gesichter, indem ich Details weglasse.“ So werden die Menschenbilder von vorn oder im Profil betrachtet zu ganz eigenen Typen – wie beispielsweise die in einem neuen, größeren Format dargestellte ältere Dame. Sie wirkt königlich und sehr präsent – entdeckt wurde sie von Marlies Blauth an einer Bushaltestelle.

Auch Andreas Rybak findet das Äußere eines Menschen faszinierend. Er beobachtet ebenfalls genau, macht Skizzen, teils karikiert und auch mal einfach auf einem Bierdeckel. Per feinem Bleistift- und Tuschestrich oder Aquarell bringt er diese Porträts auf Papier: „Ich probiere immer wieder neue Stilrichtungen aus.“

Das Rahmenprogramm ergänzt die Thematik des Mensch-Sein. Zur Vernissage am Samstag, 17 bis 20 Uhr, spricht Gabriela Köster, Evangelische Stadtakademie (die Ausstellung ist in Kooperation mit dieser Einrichtung entstanden). Am 18. Mai, 17 Uhr, gibt es eine Lesung mit Marlies Blauth. Sie wird musikalisch von „Hangharry“ (Harry Meschke) an dem selten zu hörenden Instrument Hang begleitet.

Zur Finissage am 26. Mai, 11 Uhr, ist vor dem Künstlergespräch der Film „Plan International“ der Aktionsgruppe Meerbusch zu sehen. Während der Ausstellung sind Kunstkarten von Marlies Blauth zu erwerben. Die Hälfte des Erlöses geht an Plan-International in Meerbusch.