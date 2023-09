Kunst in Meerbusch Isabel Kneisel: „Vom Verschwinden der Tiere“

Die im Kirchen- und Gemeinderaum der Evangelischen Kirche Osterath ausgestellten Kunstwerke erinnern an das Paradies. Der Hintergrund ist gut dosiert in Farben der Natur gehalten und den zugeordneten Tieren scheint es gut zu gehen. Die Umrisse der Fische, Vögel oder Raubtiere - sie stehen für das Meer, den Wald und das Land – sind meist leicht rot markiert. „Damit wird der ‚Lebenssaft‘ dargestellt“, erklärt Isabel Kneisel. Die in Düsseldorf lebende Künstlerin möchte auf die Themen Natur und Ökologie aufmerksam machen. „Das entspricht auch der Erntedankzeit im Kirchenjahr“, erläutert „Kunst in der Apsis“-Initiatorin Marlies Blauth.