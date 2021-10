Ausstellung in der Teloy-Mühle : Auf den Spuren von Joseph Beuys

Kulturdezernent Frank Maatz eröffnet die Ausstellung in der Teloy Mühle. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch In der Teloy-Mühle wurde die Ausstellung „Joseph Beuys in Meerbusch“ eröffnet. Die Exponate stießen bei der Vernissage auf viel Interesse.

Die Anziehungskraft des Künstlers ist ungebrochen. Gut 70 Interessierte zur Vernissage der Ausstellung „Joseph Beuys in Meerbusch“ in der Teloy-Mühle haben das am vergangenen Wochenende bewiesen. Frank Maatz, Erster Beigeordneter der Stadt Meerbusch, sagte zur Eröffnung: „Ich freue mich, dass wir Werke zeigen können, die bislang der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren.“ Und Georg Neuhausen, Kulturausschuss-Vize-Vorsitzender, findet: „Mit dieser Ausstellung reiht sich Meerbusch in das Gedenken anderer Länder und Städte zum 100. Beuys-Geburtstag ein.“

Kunsthistorikerin Margot Klütsch und Kurator Bernd Meyer ernteten nicht nur Lob für die mit neuen Eindrücken ausgestattete Präsentation. Sie dankten allen, die geholfen und Exponate zur Verfügung gestellt haben. Dazu gehört Angela Paul, die als ehemalige Galeristin in Ilverich in den 1970er Jahren engen Kontakt zu Beuys hatte. Wie Frank Maatz betonte, ist es einem Kontakt zwischen der RP-Redaktion Meerbusch und Angela Paul zu verdanken ist, dass ein Teil der als Zeitzeugen geltenden Dokumente und Fotos jetzt in den Besitz der Stadt übergegangen ist.

Die vielfältigen Spuren, die Beuys in Meerbusch hinterlassen hat, lockten zahlreiche Gäste an. So sahen sich auch Fachleute wie Gerald Köhler (wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts Medienkultur der Universität Köln), Peter Schünemann (Museumsmitarbeiter in Kranenburg), Fachbereichsleiterin Ute Piegeler, Lothar Beseler und Franz Jürgens als Vorstand des Meerbuscher Kulturkreises und des Heimatkreises Lank, der Ruth-Niehaus-Nachlassverwalter Matthias Jochem sowie die Künstler-Ehepaare Ilse und Ludwig Petry und Barbara und Richard Bredelin im Mühlenrund um.