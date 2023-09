Ausschusssitzung in Meerbusch Details zu Haus Meer werden öffentlich

Zukunft der Brüll-Mühle Die Zukunft der Mühle in Osterath, in der der bekannte Künstler Will Brüll gelebt und gearbeitet hat, ist nach wie vor ungewiss. Seit dem Tod des Künstlers Will Brüll im Jahr 2019 ist die Stadt Meerbusch Treuhänderin für das Stiftungsvermögen der Brüll-Houfer-Stiftung. Allerdings kann die Stadt Meerbusch das Stiftungsvermögen nur im Auftrag und entsprechend der Beschlüsse des Stiftungskuratoriums verwenden. Langfristig soll die Mühle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, dafür muss sie jedoch aufwendig saniert werden – dafür ist aber kein Geld da. Auch die Denkmal-Frage spielt in diese Diskussion hinein. In der Sitzung informiert die Stadt, welche Investitionen und laufenden Kosten bisher in die Mühle geflossen sind, und welche Möglichkeiten es zur weiteren Entwicklung des Standorts gibt.