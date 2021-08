Hilfe aus Meerbusch : Bürgermeister übergibt Fahrzeug

Die Übergabe des Rüstwagens der Feuerwehr Meerbusch an die Gemeinde Nettersheim. Foto: RP/Gemeinde Nettersheim

(RP) Ein ausgemusterter Rüstwagen des Löschzug Osterath ist am Wochenende von Bürgermeister Christian Bommers und Kräften der Feuerwehr in die vom Hochwasser Mitte Juni stark betroffene Eifel-Gemeinde Nettersheim gebracht worden. „Unser außer Dienst gestelltes Fahrzeug aus dem Jahr 1998 ersetzt einen Rüstwagen der Feuerwehr Nettersheim, der im Einsatz einen Totalschaden erlitten hat“, so Bürgermeister Christian Bommers.