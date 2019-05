Fahrrad-Serie : Historische Kultur-Tour durch Büderich

Haus Meer: Landschaftsarchitekt Josef Clemens Weyhe hat das Gartendenkmal entworfen. Es ist in Privatbesitz und nur bei Parkspaziergängen erlebbar. Archiv: CREI. Foto: Christoph Reichwein/Christoph Reichwein (crei)

Geschichte und Kunst prägen den Meerbuscher Ortsteil. Unsere Radtour führt vorbei an Bauwerken und Objekten.

Von Angelika Kirchholtes

In Büderich gibt es viel Kultur zu entdecken. Manche Plätze oder Objekte sind offensichtlich, andere sieht man nur, wenn man genau hinschaut. Man kann die einzelnen Punkte gut per Rad erreichen, zu Fuß liegen sie oft zu weit von einander entfernt. Wir stellen eine Route vor, die man an einem Nachmittag bewältigen kann.

Die Bank des Osterather Künstlers Erwin Heerich aus afrikanischem Granit wurde im Jahr 2000 im Hallenbadpark aufgestellt. Foto: Carsten Gliese

Start ist an Haus Meer. Immerhin hat dieser Ort der Stadt ihren Namen gegeben. Hier gab es schon im frühen Mittelalter eine Motte, also eine aus Holz errichtete Burg. Im Jahr 1166 gründete Hildegundis von Meer ein Prämonstratenserkloster, das nach wechselvoller Geschichte 1802 säkularisiert wurde und in einer Versteigerung 1804 von Friedrich und Konrad von der Leyen, Seidenfabrikanten aus Krefeld, für 180.000 Francs erworben wurde. Diese errichteten ein Schloss, das größtenteils im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, und ein Gartendenkmal, das der Landschaftsarchitekt Josef Clemens Weyhe entwarf. Heute ist das Gelände in Privatbesitz und nur bei Parkspaziergängen erlebbar.

Der Alte Kirchturm in Büderich beherbergt ein Mahnmal für die Toten der Weltkriege, das Jospeh Beuys im Jahr 1959 geschaffen hat. Foto: Stadt Meerbusch

Wir radeln links und folgen dem Weg entlang der Stadtbahn und dem Friedhof. An dessen Ende biegen wir rechts ab und sehen uns am Eingang des Friedhofs das Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft an, das der Bildhauer Peter Rübsam schuf. Auf dem Friedhof sind viele bekannte Büdericher begraben, wie der Bildhauer Wilhelm Hanebal und der Künstler Ewald Mataré. Über den Weseler Weg kommen wir zur Büdericher Allee. Rechts im Hallenbadpark können wir eine Bank aus afrikanischem Granit des Osterather Künstlers Erwin Heerich und die Windsbraut von Kurt Link entdecken. Über den Dr.-Franz-Schütz-Platz kommen wir zur Dorfstraße, wo wir uns links halten. Am Rathaus vorbei erreichen wir den Alten Kirchturm, wo sich das Büdericher Mahnmal für die Toten der Weltkriege von Joseph Beuys aus dem Jahr 1959 befindet. Am Ende der Straße sehen und hören wir auf dem Platz am Landsknecht den von Ewald Mataré gestalteten Brunnen plätschern.

Jetzt radeln wir ein Stück am Ortsrand von Büderich entlang: Mataréstraße, Fontanestraße, Grünstraße. An der Düsseldorfer Straße stoßen wir auf die Jugendfarm Arche Noah, wo wir einen Stopp einlegen. Dann geht es mit frischer Kraft weiter über die Marienburger Straße in das gegenüber liegende Wohngebiet. Die ehemalige Böhlersiedlung, von den Böhlerwerken als Mustersiedlung gebaut, wurde sogar 1954 vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer besucht. Links geht’s in die Römerstraße, dann rechts in den Laacher Weg, wo wir auf der Ecke noch schnell ein Eis essen. Über die Lötterfelder Straße erreichen wir Gut Dyckhof, dessen Haupthaus im 17. Jahrhundert zu einem repräsentativen Herrenhaus im barocken Stil umgebaut wurde. Auffällig ist die aufwändige Dachhaube des Turms. Von dort geht es zur Niederdonker Kapelle. Das Gnadenbild, die Pietà, steht vorne rechts im Chorraum, dem ältesten Teil der Kapelle. Über den Siebenschmerzensweg, der von sieben Stationshäuschen mit Bronzeplastiken des Düsseldorfer Bildhauers Kurt Zimmermann gesäumt ist, geht es links in den Hohegrabenweg. Wieder links fahren wir ein Stück die Necklenbroicher Straße, ehe wir am Johanniterstift in die Schackumer Straße einbiegen.