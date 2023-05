Stadtplanung in Meerbusch 158.000 Euro für die Aufwertung von Osterath

Der Stadtteil Osterath wurde in das Städtebauförderungsprogramm von Bund und Land NRW aufgenommen. Das teilte die Stadt Meerbusch am Donnerstag mit. Damit gibt es für das laufenden Jahr Fördermittel in Höhe von 158.000 Euro. Über 250 Kommunen hatten sich um dieses Programm beworben, die insgesamt ausgeschriebene Fördersumme wurde mehr als achtfach überzeichnet. Dass Osterath nun für die Unterstützung ausgewählt wurde, ermöglicht der Stadt die weitere Planung.