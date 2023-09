Stadtplanung So läuft die Aufwertung der Meerbuscher Spielplätze

Doch nicht jeder Spielplatz muss ein solches Leuchtturmprojekt sein, auch die Versorgung in der Fläche ist von großer Bedeutung. „Um weiterhin ein zeitgemäßes, attraktives und bedarfsgerechtes Spielangebot vorzuhalten, müssen Spielplätze, die „in die Jahre gekommen sind“ überarbeitet werden“, heißt es in dem Bericht der Verwaltung. Sechs entsprechende Projekte wurden seit Erstellung des Spielplatzkonzepts abgeschlossen, begonnen 2019 mit der Sanierung des Bolzplatz Kullenberg in Nierst, der unter anderem mit Picknickbänken aufgewertet und inzwischen zu einem Bewegungspark ausgebaut wurde. Dabei hat die Stadt den Wunsch vieler Nierster erfüllt, am Kullenberg neben dem Fußball weitere Bewegungs- und Aufenthaltsangebote zu schaffen. 2020 wurde zudem der Spielplatz Chopinstraße aufgewertet und an eine naturnahe Spiellandschaft angelehnt. Dieses Projekt kam so gut an, dass Kinder sich mit einem Brief an den Bürgermeister wandten, den Spielplatz an der Camesallee in Strümp nach desem Vorbild umzugestalten.