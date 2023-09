Religion in Meerbusch Die Niederdonker Oktav hat begonnen

So wird der Montag als „Abend der Hoffnung“ gefeiert: Der ehemalige Bischof Sebastian Ramis aus Peru hält die Predigt für alle, die den christlichen Glauben weitergeben. Der „Abend der Zuneigung“ am Dienstag bietet Zuspruch für alle Liebenden und wird gestaltet durch das Junge Netz. Am Mittwoch gibt es ab 14.30 den Nachmittag der Senioren und Kranken, zu dem auch eine Messe mit Krankensalbung in St. Mauritius gefeiert wird. Der Abend steht dann ab 19.30 Uhr unter dem Thema „Musik“. Am Donnerstag wird der „Abend des Miteinanders“ begangen, Pfarrer Meik Peter Schirpenbach aus Grevenbroich hält die Predigt mit Zuspruch für Bruderschaften und Schwesterkirchen. Am Freitag findet der „Abend der Zukunft“ statt, die Adam-Riese-Schule hat eine besondere Andacht mit Zuspruch für Kinder und Familien auf die Beine gestellt. Am Samstag gibt es um 15 Uhr eine Tauferneuerungsmesse. Beendet wird die Festoktav am Sonntag ,10. September, mit einer Gemeindemesse um 10.30 Uhr sowie um 15 Uhr mit der Pferde- und Fahrzeugsegnung.