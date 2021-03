Klimaschutz in Meerbusch : Dr.-Franz-Schütz-Platz soll grüner werden

Büderich Die Stadt will bis Ende des Jahres auf dem Platz im Zentrum von Büderich 18 mobile Pflanzkübel aufstellen, um damit das Klima zu verbessern. 32 Stellplätze werden entsiegelt. Das Pilotprojekt wird komplett mit Fördergeldern finanziert.

Bewerbung Die Stadt Meerbusch hat sich beim NRW-Sonderförderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen im Rahmen der Corona-Hilfe“ beworben und bekommt 418.900 Euro Fördergelder für Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden.

„Und dass wir noch in diesem Jahr loslegen können, verdanken wir einer glücklichen Fügung“, berichtete Michael Betsch, Bereichsleiter Grünflächen, im Ausschuss: Das Land NRW hatte im Oktober ein Corona-Sonderförderprogramm veröffentlicht, mit dem Kommunen einzelne Maßnahmen finanzieren können, die das Klima in der Stadt verbessern, etwa durch Entsiegeln von Flächen, Dachbegrünung und mobiles Grün. „Das passte genau zu dem, was wir an verschiedenen Stellen planen“, so Betsch. Also bewarb sich die Stadt Meerbusch gleich für mehrere Projekte zur Klimaanpassung im Stadtgebiet. Und tatsächlich ging Mitte Februar ein Zuwendungsbescheid über rund 419.000 Euro ein. Geld, mit dem nun unter anderem der Dr.-Franz-Schütz-Platz begrünt wird.