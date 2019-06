Neusser Straße in Büderich : Audi kippt nach Zusammenprall mit Kleinwagen um

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer ist am Dienstagabend auf der Neusser Straße in Büderich von der Fahrbahn abgekommen.

(RP) Spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstagabend in Büderich: Gegen 21.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Neusser Straße in Büderich. Kurz vor der Einmündung Römerstraße kam der junge Mann nach rechts von der Straße ab und touchierte einen ordnungsgemäß am Rand geparkten Kleinwagen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Audi Kombi auf die linke Fahrzeugseite. Der Kleinwagen wurde auf ein Verkehrszeichen geschoben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungsassistenten leisteten ärztliche Hilfe, die Feuerwehr entsorgte ausgelaufenes Öl.