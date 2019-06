Ernte auf dem Frenkenhof : Saure Stangen mit vielen Pluspunkten

Vitaminreich, kalorienarm, entwässernd und verdauungsfördernd – Rhabarber hat jetzt Hochsaison. Er wächst auch auf Meerbuscher Boden. Familie Frenken baut das Gemüse an und verkauft es im Hofladen.

Er hat jetzt Hochsaison – der Rhabarber. Kantig, feingerillt, faserig und fleischig, hellgrün bis rötlich gefärbt – so zeigen sich die Stangen des botanisch zum Gemüse zählenden Obstes, wenn sie als Nutzpflanze in Gärten oder auf Äckern wachsen.

Am Johannistag ist wie beim Spargel schon wieder Schluss mit der Ernte. „Dann müssen sich die Pflanzen auf die Ernte im nächsten Jahr vorbereiten, um im Herbst möglichst viele Reservestoffe in den Wurzelstock einlagern zu können“, so Markus Frenken. Übrigens halten sich frische Rhabarber-Stangen einige Tage im Kühlschrank. Und wer auch nach Ablauf der Saison Lust auf das sauer-vielfältige Gemüse hat, kann es einfrieren – Stangen waschen, putzen und in mundgerechte Stück schneiden.