Betreuung : So lief der Neustart in den Kitas

In der Strümper Kita Schatzinsel gibt es für Vorschulkinder wie Marlene (l.) und Amira ein Extraprogramm zum Abschluss ihrer Kita-Zeit. Etwa Keramikgeschirr bemalen, ein Sinnesparcours oder eine Fenster-Zaubershow. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Seit Montag können in den gesetzlich geförderten Einrichtungen in Meerbusch insgesamt 2059 Kinder wieder betreut werden. Um den eingeschränkten Regelbetrieb in den städtischen Kitas sicherzustellen, reicht das Personal knapp aus.

„Aufgeregte, aber sehr glückliche Stimmung bei allen“ – so beschreibt Andrea Knigge-Meitza, Leiterin der Kita Schatzinsel in Strümp, den ersten Tag mit Normalbetrieb in ihrer Kita. Obwohl: So richtig normal war das alles noch nicht. „Von sonst 108 Kindern sind bislang 72 gekommen“, erzählt sie. In der Notbetreuung in den Wochen zuvor waren es rund 40. Ihre Erklärung: „Einige Familien sind noch im Urlaub, andere wollen abwarten. Ich denke, dass wir erst ab nächster Woche wieder vollzählig sind.“

Auch das Personal in der Schatzinsel, Träger ist der OBV Meerbusch, ist nicht komplett. „Zwei Vollzeitkräfte kommen aktuell nicht, weil sie zu einer Risikogruppe gehören“, sagt die Leiterin. Und Jürgen Eimer, Vorsitzender des OBV, ergänzt: „Wir können die Personalengpässe derzeit nicht mit OGS-Kräften auffangen, weil ja auch dort ab Montag wieder Regelbetrieb herrscht. Und wie es ausschaut, dort sogar mit einem erheblich höheren Personalaufwand als sonst.“

Dennoch betont Andrea Knigge-Meitza, dass der Neustart gut geklappt hat. „Uns kommt zugute, dass wir schon immer extrem großen Wert auf Hygiene gelegt haben. Lüftungspläne und ausreichend Desinfektionsmittel gab es bei uns schon immer. Alle Kollegen tragen jetzt Masken.“ Auch die Abstandsregeln im Speiseraum würden die Kinder gut einhalten. Neu sei, dass die Mitarbeiter nun regelmäßig das Spielzeug desinfizieren müssten.

Problematischer war der Umgang mit den Vorschulkindern, die eine schöne Restzeit in der Schatzinsel verleben sollen. „Aber wir haben eine sehr gute Lösung gefunden: Die 23 Kinder bilden nun eine separate Vorschulgruppe mit einem Extraprogramm“, erzählt Knigge-Meitza. „Der Zirkus und ein Zauberer waren schon vorm Fenster zu Besuch, wir haben Keramik bemalt, bauen ein Insektenhotel und noch mehr.“ Die Fakten zum Kita-Neustart:

Betreute Kinder Seit Montag können in den gesetzlich geförderten Kitas in Meerbusch insgesamt 2059 Kinder wieder betreut werden, davon besuchen 930 Kinder die städtischen Einrichtungen. In der Notbetreuung waren zuletzt rund 490 Kinder (Stand 27. Mai), davon 163 in den städtischen Einrichtungen. Mit der Öffnung für die Vorschulkinder am 28. Mai stieg die Zahl auf 690 Kinder (251 in städt. Einrichtungen).

Betreuungsbedarf Die Ausweitung der Betreuungszeiten über den eingeschränkten Regelbetrieb von 35 Stunden hinaus auf 45 Stunden muss extra beantragt werden. „Meines Wissens sieht das aktuell keine Einrichtung vor, jedoch gibt es einzelne Einrichtungen, die eine Ausweitung auf 40 Stunden planen“, sagt Birgit Smitmans, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung beim Fachbereich Soziale Hilfen und Jugend. Von Eltern seien einige Anfragen nach einer Ausweitung der Betreuungszeit gestellt worden. Smitmans: „Wir versuchen innerhalb der Einrichtungen, einvernehmliche Lösungen für die Einzelproblemlagen der Eltern zu finden.“

Personal In den städtischen Kitas gilt: Für die Sicherstellung des eingeschränkten Regelbetriebs reicht das vorhandene Personal knapp aus. Mitarbeiter, die aktuell nicht im Dienst sind, gehören zu einer Risikogruppe. Es gibt – außer für Schwangere – kein von der Stadt Meerbusch ausgesprochenes Beschäftigungsverbot, insofern darf jeder arbeiten. Grundsätzlich könnten auch Aushilfen ohne pädagogische Vorbildung beschäftigt werden, jedoch ist dafür ein gewisser zeitlicher Vorlauf erforderlich, da die Voraussetzungen geprüft werden müssen.

Hygiene Die Konzepte wurden angepasst. Nach Möglichkeit bleiben die Kinder und ihre jeweiligen Betreuer in dieser Zusammensetzung mindestens bis zum Beginn der Schließzeit in den Sommerferien zusammen. Die Gruppen bleiben auch innerhalb der Einrichtung unter sich und sollen weder im Außengelände noch im Gebäude zusammen treffen. Eltern betreten die Einrichtung so wenig wie möglich. Einige Kinder gehen über den Haupteingang, andere über das Außengelände direkt in die Gruppen. Innerhalb der Gruppenräume wurden Möbel umgestellt, um Distanz und neue Laufwege zu schaffen. Die Kinder dürfen sich nicht selbst am Buffet ihr Essen auftun, sondern bekommen es nach Absprache von einer Betreuerin auf einem Teller gereicht; Obst- und Gemüsesnacks gibt es portionsweise. Die Kinder sollen regelmäßig Hände waschen und sich beispielsweise nicht gegenseitig ins Gesicht fassen. Das wird ebenso spielerisch geübt wie die Nies- und Hustenetikette. Benutzte Taschentücher kommen in einen Eimer mit Deckel. Möbel, Flächen und Spielzeug werden regelmäßig gesäubert.