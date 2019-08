Tennis open in Meerbusch : Tennisturnier: Ab Sonntag wird gespielt

Im Vorbereitungsstress: Marius Meiszies und Marc Raffel (re.) auf dem Centercourt der Anlage von Grün Weiß Rot am Eisenbrand in Büderich. . Foto: RP/Anke Kronemeyer

Am Sonntag können alle Interessierten an einem öffentlichen Turnier teilnehmen. Die erste Hauptrunde startet Montag um 14 Uhr.

Die Schlange wird immer länger. Immer wieder kommen neue Besucher oder Helfer oder Lieferanten und wollen etwas wissen, aufbauen, bringen, abholen. Marc Raffel beantwortet all ihre Fragen, schickt sie hierhin und dorthin, nimmt Pakete an, telefoniert zwischendurch und guckt immer wieder in den Himmel. Denn das einzig wichtige ab Sonntag, spätestens Montag ist das Wetter, ist der Himmel über Büderich, genauer über dem Eisenbrand. Der Veranstalter, Organisator und Turnierdirektor in einer Person lädt zum siebten Mal zum ATP Tennisturnier. Routine hat er mittlerweile, ebenso wie sein Team. Das besteht aus rund 30 Mitstreitern, die vor allem bis Montagvormittag fast rund um die Uhr arbeiten, bis alles steht. Das Tennisdorf wird aufgebaut, die Sponsoren richten ihre Zelte ein. Die Werbebanner an den Courts müssen aufgehängt, Drucker installiert, Leitungen für Internet und Strom gelegt werden. Ein Team baut die Tribüne am Hauptcourt mit ihren 791 Sitzplätzen auf. Der siebenköpfige Fahrdienst unter Leitung von Karsten Focke steht parat, um die Spieler ab Samstag oder Sonntag zu shutteln – vom Hotel, Bahnhof oder Flughafen zum Turnier. Das Turnier kostet rund 200.000 Euro. „Ohne Sponsoren“ sagt Marc Raffel, „wäre das alles gar nicht möglich.“ Denn der größte Teil der Investition komme über das Sponsoring wieder rein, ein geringer nur über den Ticketverkauf.